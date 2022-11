Lukaku, dalla nazionale belga un tweet inatteso. L’Inter osserva

di Diego De Cicco, pubblicato il: 25/11/2022

Lukaku è in Qatar con il Belgio ma ancora non ha visto mai il prato verde.

Questo fino ad oggi. Nel primo pomeriggio sull’account Twitter ufficiale della nazionale belga @BelReDevils, il team del CT Roberto Martinez ha comunicato che Big Rom è tornato in squadra. Il post mostra un Lukaku sorridente che gioca con i suoi compagni e sembra davvero esser tornato a disposizione della squadra europea.

All’inizio del Mondiale sembrava che il giocatore nerazzurro poteva tornare a disposizione del tecnico solo dopo la fase a gironi. Ora invece sembrerebbe che il bomber possa giocare già dalla gara in programma contro il Marocco del suo amico Achraf Hakimi.

Lukaku torna in gruppo e scalpita per giocare già contro il Marocco. L’Inter tira un respiro di sollievo e spera in prestazioni da Big Rom.

La notizia fa felice anche Inzaghi e l’ambiente nerazzurro, che stavano preparandosi alla possibilità di non avere il numero 90 addirittura per la ripresa del campionato a gennaio. Lukaku dal suo ritorno all’Inter si è visto veramente poco a causa del primo infortunio che lo ha tenuto fuori in pratica due mesi e dalla successiva ricaduta al suo rientro.

Ieri però la sorpresa. Lukaku ha infatti lavorato con tutti i suoi compagni e ora è pronto per fare il suo esordio al Mondiale. L’obiettivo che si è messo in testa è quello di esserci assolutamente contro la Croazia ma, come detto, lo si potrebbe vedere in campo già dalla prossima.