San Siro, nuovo episodio sulla questione stadio. Sala è criptico

di Diego De Cicco, pubblicato il: 25/11/2022

San Siro, questo stadio “s’adda fare”, anzi no, anzi forse.

La decisione sulle sorti dello stadio milanese e del possibile nuovo impianto si arricchisce di un nuovo capitolo. Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala è intervenuto a margine di un evento in città e ha commentato quanto riportato dal Corriere della Sera. Sul quotidiano infatti si parla di un ricorso al Tar dell’Associazione Gruppo Verde Milano San Siro con il quale si richiede di annullare la delibera della giunta per quanto concerne la costruzione del nuovo stadio.

San Siro, un nuovo ricorso potrebbe ribloccare tutto. Mentre la politica nazionale spinge per il no all’abbattimento il Sindaco sottolinea la mancanza di unione.

Il primo cittadino ha detto di non aver letto il ricorso ma che è chiarissimo ormai che il percorso intrapreso è pieno di ostacoli. “Noi dobbiamo fare ciò che è giusto, da un lato tutelare i diritti di chi vive in quei quartieri, dall’altro delle squadre che legittimamente chiedono un nuovo stadio. Dopo di che non è che possiamo pensare di potere incidere su tutto, e soprattutto sulle coscienza collettive”.

Sicuramente da ormai tre anni va avanti un iter che sembra non vedere minimamente una fine. Anche il dibattito pubblico non sembra aver chiarito definitivamente la linea da seguire. Inoltre a livello nazionale l’abbattimento del vecchio Meazza è fortemente ostacolo ( qui la proposta del Presidente del Senato La Russa ).

Il Sindaco ha concluso dicendo:” È un tema che divide. A volte a me rincresce che di fronte ai tanti tanti problemi che ci sono nella nostra società e contemporaneità, si parli un po’ troppo di stadio. Pare che questo sia il nostro destino nella nostra stagione politica”.