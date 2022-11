San Siro, La Russa ha pronta la soluzione. Il piano è rivoluzionario

di Diego De Cicco, pubblicato il: 21/11/2022

San Siro sta diventando una vera questione di Stato. Dopo la presentazione della relazione sul dibattito pubblico della scorsa settimana ora la palla è passata al comune.

Inter e Milan sono anni che si muovono con una sola voce e senza dubbi: Il vecchio Meazza va abbattuto e va costruito un nuovo stadio. Alternative per i due club milanesi non ci sono. Nelle settimane scorse il tema era finito anche nel dibattito politico a livello nazionale. Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi era stato lapidario nel confermare che da parte del Governo la linea è chiara e prevede che il Meazza non vada giù. Il leggendario stadio è considerato un impianto dall’elevato interesse culturale e da Palazzo Chigi non arriverà mai l’ok all’abbattimento.

Oggi è intervenuto anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa, che a sorpresa ha lanciato alla stampa una nuova proposta. A margine dell’inaugurazione della Fondazione Ospedale Niguarda la seconda carica dello Stato ha lanciato l’idea dei due stadi. Come ripreso da Ansa, La Russa ha dichiarato: ”Il progetto dei due stadi è conveniente, assolutamente necessario e utile”.

Dalle sue parole emerge la conferma al non abbattimento di San Siro. La Russa ha infatti sottolineato: “Quando all’estero si parla di Milano le cose che si conoscono sono tre: Il Duomo, la Scala e lo stadio di San Siro.” Il politico, notissimo tifoso nerazzurro, ha aggiunto: “Continuo a ripetere che vi è compatibilità assoluta, anzi c’è un vantaggio a mantenere come è esattamente lo stadio di San Siro e costruire accanto, come avviene in tante città europee e sudamericano, un altro stadio”. Con questo piano si risparmiarebbero, sempre secondo La Russa, 500 milioni di euro e si tutelerebbe l’ambiente.