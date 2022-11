Thuram Inter, svolta in Qatar? Spunta il piano anti-Bayern

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 21/11/2022

Thuram Inter, avanti tutta. La strategia nerazzurra sull’attacco sembra aver virato con decisione sul figlio d’arte, tra i convocati della Francia ai Mondiali e in scadenza col suo attuale club. Un’occasione ghiotta per lasciarsela sfuggire. Ecco perché, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, l’intenzione dei vertici nerazzurri sarebbe quella di anticipare il colpo già a gennaio.

Urge un blitz. “Tra qualche mese il Bayern avrà un enorme vantaggio competitivo e altre big annuseranno la preda. Tradotto: serve un blitz a gennaio, prima che si scateni l’asta sullo stipendio. E l’operazione va preparata ora, con un incontro faccia a faccia nei prossimi giorni”.

Thuram Inter, partita aperta. Può giocarsi in Qatar, sede del Mondiale. Le ultime

Potrebbe essere proprio il Mondiale il contesto per un avvicinamento convinto al francese. Come spiega il quotidiano, infatti, Zanetti e Ausilio sono già in Qatar, presto li raggiungerà anche Baccin.

“In ogni caso, a Doha stanno arrivando anche i rappresentanti di Marcus e la circostanza porterà a un incontro per mettere un punto su prospettive, fattibilità e per iniziare a parlare di cifre: i nerazzurri possono arrivare a cinque milioni di stipendio, non oltre”, la ricostruzione sulle possibilità del club milanese.