Lukaku, altra chance con lo Spezia. L’Inter non può più attendere

di Diego De Cicco, pubblicato il: 10/03/2023

Lukaku è tempo di verdetti, verdetti che passano dal campo.

Secondo quanto riporta Tuttosport, questa sera l’attaccante belga partirà titolare nella sfida in Liguria contro lo Spezia. Partita da non sottovalutare per i nerazzurri dopo i tanti punti persi con le “medio piccole”. Inoltre il nervo scoperto della squadra di Inzaghi quest’anno sono stati proprio i risultati in trasferta.

Dzeko con un turno di riposo per Lautaro che sarà sicuramente titolare in Portogallo. Secondo il quotidiano sportivo torinese, quello di stasera sarà anche un test in vista Champions. L’Inter martedì si gioca la stagione a Oporto e Inzaghi vorrebbe tutti pronti e motivati per affrontare il ritorno contro i Dragoni di Conçeiçao. A tal proposito davanti si potrebbe vedere anchecon un turno di riposo per Lautaro che sarà sicuramente titolare in Portogallo. Qui le novità di formazione.

Lukaku, è ora di riprendersi l’Inter. Contro lo Spezia partirà titolare, l’obiettivo è anche essere pronto per la Champions di martedì.

Per Lukaku le chance di far vedere che è ancora quello di due anni fa, ci sono ancora ma ovviamente diminuiscono col passare del tempo. Questa settimana ha lavorato sempre con grandissima intensità negli allenamenti. Ci si aspetta che l’attaccante di proprietà del Chelsea riesca a dare realmente sul campo il proprio contributo alla causa, anche perché l’Inter non può più permettersi di attenderlo. Si è nel momento più importante della stagione in cui ogni passo falso lo si paga pesantemente. Inzaghi ha seriamente bisogno dell’attaccante per il quale ha anche stravolto parte della sua filosofia di gioco, ma che finora tra infortuni e ricadute è andato in rete appena 4 volte. Da stasera, come detto, è vietato sbagliare, perché se è vero che martedì sarà partita da dentro o fuori, è anche vero che l’inter è in piena bagarre per la qualificazione alla prossima Champions. Le troppe chance buttate al vento per allungare la costringono aa restare focalizzata al massimo per prendere i tre punti contro uno Spezia in salute.

Lukaku non ha alternative, può solo tornare ad essere il Big Rom di un tempo e riprendersi il ruolo che aveva un tempo. Anche perché solo attraverso i gol potrà strappare una permanenza a Milano che non appare scontata.