Spezia-Inter, sciolto il rebus in attacco: tre cambi rispetto al Lecce (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 10/03/2023

Spezia-Inter, questa sera alle 20:45 andrà in scena allo stadio Picco l’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. I nerazzurri, con la testa al Porto, cercano continuità dopo la vittoria di Lecce in modo da blindare il secondo posto in classifica.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi sembrerebbe intenzionato a fare tre cambi rispetto all’undici sceso in campo domenica scorsa al San Siro.

Spezia-Inter, Lukaku preferito a Dzeko: staffetta Champions

Stasera Lukaku e Dzeko si giocano il posto da titolare al fianco di Lautaro Martinez per la trasferta di Oporto. Dal primo minuto, riporta il quotidiano, questa volta dovrebbe partire il belga con il bosniaco pronto ad entrare a partita in corso.

L’altro cambio in mezzo al campo con Brozovic al posto di Mkhitaryan. Il croato ricoprirà il consueto ruolo di regista con Calhanoglu mezzala. Novità anche in difesa con De Vrij favorito ad Acerbi con Bastoni e Darmian a completare il reparto. Sulle fasce confermato Dumfries e Gosens.