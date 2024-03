Lautaro-Inter, incontro con l’agente per il rinnovo: ecco come è andata tra le parti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/03/2024

Lautaro-Inter, incontro con l’agente per il rinnovo. Novità importante degli ultimi minuti per quanto riguarda il futuro di Lautaro Martinez. Infatti circa un’oretta fa l’agente del giocatore, come in tanti avevano riportato, si è recato nell’albergo in cui era presente la dirigenza nerazzurra per parlare del prolungamento dell’attaccante argentino. Nelle settimane scorse, nonostante l’ottimismo delle parti, non si era arrivati ad una felice conclusione.

Adesso, secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Matteo Barzaghi, è stato fatto un ulteriore passettino in avanti. Infatti, la richiesta del giocatore è di circa 10 milioni di euro, mentre l’offerta della società è di 8 milioni. Ma la dirigenza interista sarebbe disposta a venire incontro alle richieste del giocatore, magari inserendo qualche bonus per arrivare alla cifra richiesta e magari inserendolo in base ai risultati di squadra ottenuti.

Ci saranno altri contatti tra le parti che si rivedranno tra circa un mese, ma l’ottimismo che c’era in precedenza, continua ad esserci. I tifosi nerazzurri si augurano che si possa arrivare ad una felice conclusione dell’affare.