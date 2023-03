Inzaghi, un uomo del triplete non le manda a dire. In Serie A zero alibi

di Diego De Cicco, pubblicato il: 28/03/2023

Inzaghi sta vivendo un periodo molto particolare. All’Inter vive costantemente come su delle montagne russe. Dalle esaltazioni dovute alle vittorie delle coppe portate a casa, passando per i percorsi eccellenti in Coppa Italia e Champions League, fino ai crolli in campionato dove la vetta è lontana oltre 20 punti e il quarto posto è a rischio.

In pratica in ogni partita è diventato l’osservato speciale. A commentare il tecnico ex Lazio ci ha pensato anche l’ex Amministratore Delegato nerazzurro Ernesto Paolillo. Lo storico dirigente che era in carica durante l’era morattiana, anche durante il triplate, è stato molto diretto sulla sua analisi della stagione nerazzurra. Intervenendo a Radio Bruno Toscana, Paolillo ha detto: “Una squadra che perde 9 partite non è competitiva”. Più che una considerazione si tratta di una vera e propria sentenza. Neanche Inzaghi ovviamente è stato risparmiato dall’analisi dell’ex AD. “Il tecnico c’ha messo del suo. I giocatori quando devono scendere in campo in Europa hanno un rendimento perché magari devono mettersi in mostra”. Inzaghi finisce del mirino anche dell’ex AD dell’Inter Ernesto Paolillo. Dubbi anche sull’impegno dei giocatori.

Per Paolillo dunque la diversità dei risultati sarebbe proprio legata all’atteggiamento dei giocatori quando scendono in campo. Infatti ha specificato: “in campionato vedo un impegno diverso. Contro la Juve non correva nessuno. C’è ua monotonia nel gioco”.