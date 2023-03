Inter, avanti con due rinnovi. Su Calha e Bastoni ecco il piano

di Diego De Cicco, pubblicato il: 28/03/2023

Inter è tempo di progettare il futuro passando dai giocatori prossimi alla scadenza.

Dopo il rinnovo di Matteo Darmian arrivato nelle scorse settimane, secondo quanto riporta Sport Mediaset, proseguono i lavori della squadra mercato nerazzurra. In particolare si lavorerà sui contratti in scadenza che all’Inter non sono pochi.

Con Skriniar sicuro partente (qui le smentite dalla Francia sul caso infortunio), l’attenzione si è spostata su De Vrij che ha comunicato di voler accettare il rinnovo. Sarà un biennale alle stesse condizioni dell’attuale contratto per il giocatore olandese. Inter proseguono i rinnovi. In arrivo quelli di De Vrij e Dzeko. Si lavora per il prolungamento di Calha e Bastoni in scadenza nel 2024.

C’è da capire ora cosa sarà del futuro di Dzeko. Col bosniaco il nodo era il contratto di un anno proposto rispetto al biennale richiesto. Al momento non c’è ancora la fumata bianca, ma tutto sembra far prevedere il prolungamento per il numero 9. Tra i senatori in scadenza ci sono anche D’Ambrosio e Handanovic, ma per entrambi non ci sono al momento novità.

Si lavora invece per il prolungamento di Hakan Calhanolgu. Il turco è in scadenza nel 2024 e la dirigenza nerazzurra, sempre da quanto riporta Sport Mediaset, è intenzionata a proporre un rinnovo fino al 2026 con ritocco dell’ingaggio che salirebbe a 6 milioni di euro netti. Altro dossier molto importante è quello che riguarda Alessandro Bastoni. Il difensore italiano andrà in scadenza nel 2024. Ci sarebbero trattative in corso, ma i tempi per la definizione del nuovo contratto non appaiono corti. Sicuramente l’Inter entro l’estate vorrà aver definito il discorso, per non incappare in qualcosa di già vissuto. Ogni riferimento a Skriniar non è casuale.