di Redazione, pubblicato il: 28/03/2023

(Inter) Le voci più pessimistiche parlavano di stagione finita per Skriniar in vista del suo passaggio al PSG. Secondo la Gazzetta dello Sport le cose stanno in ben altro modo. Il difensore centrale sta rapidamente migliorando, il guaio muscolare alla schiena sarebbe in via di guarigione, quella di Porto non sarà la sua ultima apparizione in maglia nerazzurra.

Le sensazioni sono buone, sicuramente Skriniar non sarà tra i convocati per il match con la Fiorentina di sabato prossimo. Crescono però rapidamente le possibilità di vederlo almeno in panchina contro la Juventus in Coppa Italia o al più tardi nella gara pre pasquale a Salerno.

L’obbiettivo è averlo disponibile per l’andata di Champions a Lisbona. “Inzaghi vorrebbe fargli fare un provino prima di utilizzarlo nella battaglia del Da Luz. Possibile? Sì, anche se non certo ancora. I prossimi giorni saranno decisivi per capirne di più.”