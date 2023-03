Inzaghi-Inter, il tecnico rischia? Ecco cosa filtra dalla società nerazzurra

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/03/2023

Inzaghi-Inter, il tecnico nerazzurro rischia la panchina? La stagione dell’Inter, quest’anno, non può essere considerata positiva. Ad oggi, i 18 punti in classifica dal Napoli, sono troppi per una squadra che, almeno a dire di allenatore e società, avrebbe dovuto lottare per lo scudetto. Invece, il principale obiettivo sportivo è venuto meno già da inizio stagione.

Dunque, dopo l’ennesima sconfitta fuori casa e contro una ‘piccola’, sono tornate con prepotenza le voci di un futuro lontano da Appiano Gentile per Simone Inzaghi. Il tecnico, stando a quanto riportato dai media, sarebbe in bilico fin da subito addirittura se non dovesse passare il turno di Champions League contro il Porto. Intanto, la redazione di Sky Sport, dice quanto filtra dalla società in merito.

Inzaghi-Inter, c’è ancora futuro per il tecnico sulla panchina nerazzurra? Ecco cosa filtra da viale della Liberazione

Dunque, come detto, i risultati negativi di questa stagione, stanno facendo in modo che Simone Inzaghi sia nuovamente in bilico sulla panchina nerazzurra. Tanti i risultati negativi e gli errori di gestione e comunicazione. Intanto, la redazione di Sky Sport, parla in merito al futuro dello stesso Inzaghi e racconta cosa filtra dalla società.

Per l’emittente, infatti, dal club nerazzurro filtra assoluta fiducia nell’allenatore. Su Inzaghi non ci sono riflessioni in merito al futuro e ora è solo il momento di compattarsi e di correggere gli errori fatti fino a questo momento, specie per non ripeterli in Champions League. Vedremo se questo farà seguito ai fatti. Ma l’impressione è che del futuro di Inzaghi si parlerà ancora per molto tempo a prescindere dal percorso della squadra nerazzurra.