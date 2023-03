Inter, non solo Skriniar e Gagliardini: un altro giocatore saluterà a giugno

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/03/2023

Inter, dopo Skriniar e Gagliardini, un altro giocatore saluterà la Pinetina a giugno. Questa estate potrebbe essere una stagione di grandi cambiamenti per la rosa nerazzurra. Infatti, già appurato dell’addio a parametro zero di Skriniar – che andrà al Paris Saint-Germain – e di quello di Gagliardini – che, di fatto, ha confermato personalmente il suo addio – ci saranno altri elementi della rosa che saluteranno.

Infatti, tra mancati riscatti, mancati rinnovi di contratto e di giocatori che non rientrano più nei piani tecnici, potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione. Proprio tra i giocatori che non rientrano tra i piani della società, ce n’è uno che sicuramente lascerà Appiano Gentile il prossimo giugno. Ecco di chi si tratta.

Inter, non solo Skriniar e Gagliardini: un altro elemento della rosa di Inzaghi andrà via la prossima estate

Dunque, in casa Inter, si respira aria di rivoluzione in vista dell’estate. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, infatti, oltre a Milan Skriniar e Roberto Gagliardini, un altro giocatore lascerà la squadra nerazzurra in estate. Si tratta di Joaquin Correa. L’attaccante argentino è stato un grosso investimento per la società, ma il ritorno in campo non c’è stato nella maniera più assoluta.

Troppi infortuni e troppe prestazioni opache hanno convinto la società di viale della Liberazione di separarsi dal giocatore in estate per trovare un elemento che possa essere più funzionale. Vedremo quale sarà l’epilogo di questa vicenda. Di sicuro, Correa, non ha mantenuto quanto ci si aspettava e non è riuscito a fare il salto di qualità rispetto a quando giocava nella Lazio.