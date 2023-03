Inter, Correa verso il rientro ma il suo futuro è in bilico: cosa filtra

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 12/03/2023

Inter, Correa sta per tornare. L’argentino da quando è arrivato a Milano è sempre stato perseguitato dai troppi problemi muscolari. Tanti infortuni che non gli hanno permesso di esprimere al meglio il suo potenziale. L’ultimo infortunio gli ha fatto saltare il Mondiale in Qatar vinto dalla sua Argentina.

Adesso è pronto a tornare in campo con la sua Inter, ma il futuro a Milano resta in bilico. Infatti potrebbe essere la sua ultima stagione all’ombra della Madonnina. Intanto si avvicina il suo rientro proprio nel momento più delicato della stagione.

Inter, Correa rientra contro il Porto: addio a fine stagione?

L’Inter in estate cambierà diversi uomini. A partire da Skriniar e Gagliardini che lasceranno Milano a parametro zero, fino a Correa che potrebbe salutare tutti. Come scrive “Il Giornale” il Tucu potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione. Arrivato dalla Lazio per circa 31 milioni non ha mai convinto a pieno.

Avventura nerazzurra fatta di luci e ombre, troppe ombre rispetto al talento che aveva fatto vedere a Roma sotto la gestione di Inzaghi. Intanto però l’argentino sarà tra i convocati della partita di Champions League contro il Porto a differenza di Skriniar la cui presenza è ancora in bilico (qui le probabili formazioni).