Inzaghi-Inter, il fratello Pippo si toglie qualche sassolino dalla scarpa: che parole su Simone!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/04/2024

Inzaghi-Inter, il fratello Pippo si toglie qualche sassolino dalla scarpa. In casa nerazzurra, la concentrazione è altissima per la preparazione del derby scudetto contro il Milan. Una vittoria, infatti, permetterebbe di vincere il ventesimo tricolore della storia nerazzurra. Proprio di questo, ha parlato il fratello del tecnico nerazzurro, Pippo Inzaghi, che ai microfoni di Dazn, si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa per il trattamento ricevuto da Simone nella scorsa stagione.

Ecco le parole di Filippo Inzaghi: “Simone è un ottimo gestore di risorse umane, è molto bravo. Quello che ha subito l’anno scorso non lo avrebbe sopportato nessuno e lui invece si è fatto scivolare tutto. È stato bravissimo, è andato avanti per la sua squadra. Dopo la finale di Champions, in cui ha incartato Guardiola, ha fatto il salto definitivo e a me non sorprende. Ha pochi amici e quindi si è dovuto fare il mazzo per dimostrare che adesso è uno dei migliori d’Europa. Sono contento per lui perché oltre a essere un grande allenatore, è una persona perbene. Scudetto nel derby? Uno lo sventai io con un mio gol. Però sono felice per mio fratello perché coronerebbe un sogno. Spero che il Milan vinca la coppa, così per me sarebbe il top. Sarà una bella partita con lo stadio pieno. Io feci gol al mio primo derby con Terim. Non feci tanti gol nel derby, ma quello che ho fatto sono stati importanti. San Siro? Non si tocca, venni al Milan proprio per giocare a San Siro. Ho realizzato il mio sogno e in quello stadio ho ottenuto tutto quello che c’era da ottenere”.