Inter Verona, le probabili formazioni: possibile sorpresa in attacco

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 14/01/2023

Inter Verona si avvicina. Dopo la vittoria del Napoli di ieri sera contro la Juventus, l’Inter ha l’obbligo di vincere, sia per avvicinarsi ulteriormente ai bianconeri ma soprattutto per cercare di non lasciare andare gli azzurri che al momento fanno un campionato a parte. I nerazzurri però hanno bisogno di vincere soprattutto per rialzare la testa dopo il 2-2 col Monza e dopo la prestazione amara contro il in Coppa Italia.

Pochi dubbi per Inzaghi. Il tecnico ha già in mente la formazione che scenderà in campo questa sera, con un solo occhio di riguardo all’attacco dove Correa scalpita e Lautaro potrebbe riposare in vista della Supercoppa contro il Milan.

Inter Verona, le probabili formazioni: chance per Correa titolare

Come riportato dal Corriere dello sport non sarebbe ancora arrivata una risposta decisiva sulla possibile coppia d’attacco titolare di questa sera. Di sicuro giocherà Edin Dzeko mentre resta da decidere il suo partner. Come svelato dal quotidiano italiano infatti Inzaghi starebbe pensando di lanciare Correa dal primo minuto, in modo tale da far riposare Lautaro Martinez in vista della Supercoppa Italiana.

Dunque dubbio da sciogliere in attacco per Inzaghi mentre il resto della formazione sembra ben delineato. Onana tra i pali, Skriniar, Acerbi e Bastoni in difesa. A centrocampo spazio a Calhanoglu che torna dal primo minuto, con Asllani e Mkhitaryan. Sugli esterni invece toccherà a Darmian e Dimarco. Intanto la società pensa ai rinnovi di contratto, occhi puntati sulla difesa dove in attesa di capire cosa farà Skriniar, potrebbe arrivare un altro rinnovo (i dettagli).