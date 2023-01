Inter, tempo di rinnovi: dopo Dzeko c’è l’accordo col difensore

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 14/01/2023

Inter pronta ad affrontare questa sera il Verona. I nerazzurri a San Siro, questa sera alle ore 20:45 sfideranno l’Hellas. Partita fondamentale soprattutto dopo la caduta di Monza. Simone Inzaghi e i suoi devono rialzare la testa e dimostrare di poter tornare in lotta per arrivare sul podio anche in questa stagione, tenendo conto che al momento il Napoli viaggia a velocità elevata.

Un’eventuale vittoria di questa sera permetterebbe alla Milano interista di agganciare la Juventus dopo il tonfo dei bianconeri a Napoli. Mentre la squadra è concentrata sulle prossime uscite, la società sta lavorando al rinnovo del contratto.

Inter, dopo Dzeko spunta il rinnovo di D’Ambrosio: le novità

Il tema caldo in queste ore ad Appiano Gentile è quello dei rinnovi. Tra i tanti giocatori in scadenza ci sono sicuramente due nomi su tutti: Edin Dzeko e Milan Skriniar. Se per il bosniaco sembra tutto pronto e delineato, sul central slovacco ci sono parecchi dubbi, come riportato in precedenza, per questo i tempi sembrano essersi allungati ulteriormente. Chi non ha dubbi è un altro difensore, tanto importante in campo quanto nello spogliatoio: Danilo D’Ambrosio.

Il centrale difensivo è in scadenza di contratto e sta lavorando al rinnovo. Come riportato da TMW.com infatti società e entourage del giocatore stanno trattando, settimana prossima ci sarà il summit decisivo tra le due parti. La strada sembra esser decisa, il rinnovo del contratto arriverà. Vanno solo limati i dettagli ma ci siamo, D’Ambrosio potrebbe legarsi ulteriormente ai colori nerazzurri firmando un accordo fino al 2025.