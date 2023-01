Inter, fissato incontro con Skriniar. Se non rinnova già scelto l’erede

di Candido Baldini, pubblicato il: 14/01/2023

Inter, continua ad essere Milan Skriniar il centro dei pensieri di Simone Inzaghi e della dirigenza nerazzurra, visto che ancora non è arrivata una riposta sulla proposta di rinnovo. Il contratto dello slovacco scade il prossimo 30 giugno, e su di lui aleggia l’ombra del PSG. Beppe Marotta ha messo sul piatto un’importante proposta per prolungare l’attuale accordo.

Il giocatore non si è ancora esposto, e chiaramente più passa il tempo e più aumenta il pessimismo. Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere della Sera sarebbe stato fissato un nuovo incontro tra le parti, nel corso del quale, presumibilmente, dovrebbe arrivare una riposta definitiva.

Inter, programmato nuovo incontro con Skriniar e scelta l’eventuale alternativa

“Coccolato dai tifosi, aspettato dalla società, lo slovacco dovrà presto decidere: accettare la proposta di rinnovo, 6 milioni di euro più bonus a stagione, o tentare una nuova avventura, magari al Psg che da tempo lo stuzzica. L’incontro (si spera) decisivo tra l’Inter e il centrale è previsto per la prossima settimana, al rientro da Riad. Basta tergiversare, bisogna prendere una posizione: questa, in sintesi, la richiesta che l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio faranno al giocatore”.

Chiaro che, nel caso in cui la trattativa non dovrebbe chiudersi positivamente, l’Inter dovrà valutare le alternative per sostituire il centrale. Stando al quotidiano citato il nome forte sarebbe quello di Giorgio Scalvini. Il giovane difensore dell’Atalanta piace da parecchio tempo, ed i bergamaschi per privarsene chiedono una cifra vicina ai 30 milioni di euro.