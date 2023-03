Inter, turnover fondamentale: gestione delle forze tra campionato e coppe

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 18/03/2023

Inter concentrata su una seconda parte di stagione ricca di alti e bassi. I nerazzurri in campionato zoppicano e hanno perso qualche punto ma in Champions League volano. I nerazzurri dopo aver passato i gironi hanno superato, con diverse difficoltà, il Porto di Conçeiçao.

Adesso Inzaghi tra il campionato, la Coppa Italia e i quarti di Champions League contro il Benfica, dovrà essere bravo a gestire le forze. Il momento è delicato e il tecnico ha bisogno di tutti gli effettivi al meglio.

Inter, gestione del turnover in vista del tour de force

I vari impegni tra Coppe e campionato riempiono il calendario nerazzurro, per questo Simone Inzaghi dovrà puntare con forza su un turnover ragionato, andando ad affidarsi a uomini di esperienza e spesso. Tra i vari giocatori in rosa, il tecnico potrà fare affidamento su alcuni. Partendo da Handanovic, sempre pronto quando chiamato in causa, passando per D’Ambrosio.

Il difensore infatti può ricoprire diversi ruoli e sarà fondamentale per la gestione delle forze. Ma non solo loro due veterani, occhio ai giovani Asllani e Bellanova che anche se poco usati dal tecnico in questo 2023, sono sempre pronti a dare una mano. Così come Correa e Gagliardini quantità e qualità a disposizione di Inzaghi che ora però dovrà essere bravo nell’incastrare tutto alla perfezione. Ci sono ancora in ballo due competizioni oltre alla Serie A, il turnover sarà fondamentale. Intanto testa al Deby d’Italia (qui i dettagli su Inter-juventus).