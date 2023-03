Inter, tanti dubbi in attacco. Accanto a Lautaro crescono le incognite

di Diego De Cicco, pubblicato il: 07/03/2023

Inter, al momento l’unica certezza in attacco è Lautaro Martinez.

Sono tanti i dubbi che riguardano i suoi colleghi del reparto offensivo. Dzeko e Lukaku stanno procedendo con il freno a mano tirato, mentre su Correa i numeri confermano che non è mai scoppiata la scintilla da quando è all’Inter. L’argentino sarà comunque recuperato per la sfida di Champions contro il Porto e spetterà ad Inzaghi capire chi potrà meglio affiancare il Toro. Inter, accanto a Lautaro poco o nulla. Dzeko sembra stanco, con Lukaku a intermittenza e Correa che non ha mai fatto il salto di qualità.

Se Correa è sicuramente destinato alla cessione a fine stagione, sono numerosi i quesiti che la società si sta ponendo sul futuro di Dzeko e Lukaku. Il bosniaco è in scadenza e qualche settimana fa sembrava scontato il suo rinnovo, cosa che appare ora lontana. Dopo il gol nella sfida contro il Napoli e la magia in Suepercoppa, il giocatore ha smarrito il feeling con la porta. Situazione simile è quella che sta vivendo Lukaku, che nonostante il gol contro il Porto all’andata in Champions League ha sfornato due prestazioni gravemente insufficienti contro Bologna e Lecce. Il belga, come si sa, è di proprietà del Chelsea e Marotta ha fatto sapere che sicuramente tornerà alla base. L’Inter ha un accordo per il rinnovo del prestito per un altro anno , ma sicuramente il club di Zhang non intende sborsare gli 8 milioni che ha dovuto pagare quest’anno. Inoltre le prestazioni di Big Rom, escluso il Porto, non sono mai state all’altezza del ricordo di quello che è stato due stagioni orsono. I quesiti sono anche di natura prettamente tecnica.