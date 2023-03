Inter, Conte nostalgico: contatto tra le parti (TIMES)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 07/03/2023

Inter, arriva una clamorosa indiscrezione lanciata dal Times su Antonio Conte. L’allenatore, attualmente sulla panchina del Tottenham, avrebbe nostalgia dell’Italia e vorrebbe tornare in patria.

La sua avventura a Londra potrebbe terminare prima del previsto, soprattutto in caso di eliminazione dalla Champions League. Il suo contratto è in scadenza a fine stagione con opzione per un altro anno ma al momento sembrerebbe tutto bloccato.

Inter, Conte verso il ritorno? Il punto

Secondo l’autorevole tabloid inglese, ci sarebbe stato un contatto informale con l’Inter. I nerazzurri avrebbero soltanto chiesto informazioni, in quanto la priorità al momento resta la conferma di Inzaghi.

Occhio alla Roma che potrebbe puntare sul salentino in caso di separazione con Jose Mourinho. La Juve avrebbe voluto riprenderlo ma sta vivendo un periodo complicato.