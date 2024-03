Inter, Steven Zhang condannato a risarcire CCBA: nerazzurri coinvolti?

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/03/2024

Inter, Zhang condannato a risarcire CCBA. La notizia della giornata di oggi, per quanto riguarda il mondo nerazzurro, è di sicuro quella inerente alla condanna del presidente dell’Inter, Steven Zhang. Il delfino di Suning, infatti, di recente, sarebbe stato condannato, da parte della Corte d’Appello di Milano, a risarcire al cifra di 320 milioni di euro a China Construction Bank Asia Corporation (CCBA), confermando, di fatto, quanto già stabilito precedentemente dal tribunale di Honk Kong.

La notizia è stata riportata dal sito Calcio e Finanza, e lo stesso sito riferisce come la sentenza, nello specifico, condanna Steven Zhang a pagare la somma da restituire che ammonta a 255 milioni di dollari, oltre agli interessi maturati fino al 2 agosto 2021 e un tasso annuo del 13% sugli 255 milioni a partire dal 3 agosto 2021 fino al momento del pagamento.

Vedremo come evolverà la questione. Quello che è certo è che i tifosi nerazzurri si stanno chiedendo anche se il loro club possa essere in qualche modo coinvolto dalla vicenda. Ovviamente, non è così. La società nerazzurra è totalmente estranea all’accaduto e, dunque, non sarà coinvolta in alcun modo.

Tempi duri per il presidente nerazzurro. Oltre alla condanna, infatti, secondo quanto riportato dalla stampa nostrana, il numero uno interista rischia anche di perdere il club vista, stando alle ultime, la mancata accettazione del rifinanziamento da parte di Oaktree.