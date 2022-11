Inter, Sabatini lancia la bomba sul futuro della società. Due le certezze

di Diego De Cicco, pubblicato il: 29/11/2022

Inter, il destino della società è sempre tra gli argomenti più caldi in casa nerazzurra.

All’interno della trasmissione Kick Off- Speciale Mondiali, sul canale Twitch di Mondo Pengwin, è intervenuto il noto giornalista sportivo Sandro Sabatini. Il cronista Mediaset ci ha tenuto a dare lui stesso una notizia non da poco sulla questione societaria. Uscendo dal topic della trasmissione, che sono i Mondiali in Qatar, Sabatini ha annunciato di voler dare una notizia importante per i tifosi dell’Inter. Il giornalista ha dichiarato: ”Mi risulta che tutte le voci che già da tempo circolano sul passaggio di proprietà di Zhang a un nuovo acquirente siano destinate a concretizzarsi nei primi giorni del 2023.”

Inter, Sabatini lancia la bomba. Per il giornalista la società è prossima al passaggio di proprietà che avverrà nelle prime settimane del 2023.

Insomma con il nuovo anno ci dovrebbe essere anche una proprietà completamente nuova. Il giornalista ha detto che queste trattative stanno proseguendo nel massimo riserbo non lasciando possibilità di spiragli per i suoi colleghi. Sabatini volendo far chiarezza ha aggiunto: “Quello che posso dire è che non ho informazioni dirette o prove, ma posso dire che l’indiscrezione mi arriva da una fonte assolutamente credibile”. Anche sulla nazionalità dell’acquirente ci sono poche certezze. Dovrebbe trattarsi comunque di un fondo che potrebbe essere o americano o proveniente da uno stato arabo. Sabatini si dice comunque sicuro che entro le prime settimane del 2023 l’Inter passerà di mano.