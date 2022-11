Inter, oggi il CdA: dallo sponsor al mercato. I temi sul tavolo (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 29/11/2022

Inter, nel pomeriggio è in programma il Consiglio di Amministrazione del club nerazzurro. Anche il presidente Steven Zhang parteciperà, ma in videoconferenza direttamente da Boston. Il patron nerazzurro si trova negli Stati Uniti per questioni familiari e lavorative e tornerà a Milano nei prossimi giorni.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha anticipato i temi che si affronteranno nel CdA odierno. Innanzitutto, come emerso nell’ultima assemblea, si formalizzerà il bilancio d’esercizio dell’ultimo trimestre e si affronteranno questioni di gestione ordinaria. A partire dagli incassi dovuti alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions a quelli di biglietteria.

Inter, occhio alla questione sponsor e ai 60 milioni dalle cessioni

Sarà tema di discussione anche la delicata questione sponsor. L’attuale partnership con Digitalbits sembra destinata a terminare a causa dei mancati pagamenti da parte dell’azienda americana. I nerazzurri sono dunque alla ricerca di un nuovo sponsor maglia ma ancora non si è trovato nessun accordo con altri marchi.

Oggi si dovrebbe parlare anche di mercato e dell’obiettivo posto da Zhang la scorsa estate: ovvero incassare 60 milioni di euro dalle cessioni. Cifra che grazie all’accesso agli ottavi di è abbassata e che può scendere ulteriormente.