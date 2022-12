Inter, ripresa degli allenamenti. Nuovo stop per un attaccante

di Diego De Cicco, pubblicato il: 02/12/2022

Inter, oggi riparte la preparazione ad Appiano per la ripresa del campionato a gennaio.

I primi giorni di ritiro si svolgeranno al Suning Trainer Centre di Appiano Gentile per poi trasferirsi a Malta.

Secondo quanto riportato da SkySport Inzaghi avrà a disposizione tutti i giocatori esclusi i 4 ancora impegnati ancora al Mondiale e quelli già eliminati. Tra i giocatori ancora in corsa in Qatar ci sono gli olandesi Stefan De Vrij (qui le novità sul suo rinnovo) e Denzel Dumfries, il croato Marcelo Brozovic e l’argentino Lautaro Martinez. Le prestazioni dei nerazzurri al mondiale in Qatar finora non sono state per nulla esaltanti. Tra gli orange De Vrij non è mai partito titolare mentre Dumfries non è mai stato sulla sufficienza. Brozovic ieri è riuscito a strappare il pass con la sua Croazia dopo una bella partita ma sicuramente non esaltante. Male anche il Toro Martinez che finora ha fatto solo da comprimario perdendo nell’ultimo match dell’albiceleste i gradi da titolare. Inter si torna a lavoro. Prima ad Appiano e poi ritiro a Malta. All’appello mancano gli impegnati al mondiale, ma anche Correa alle prese con un nuovo infortunio.

Per quanto riguarda gli altri tre che erano stati convocati per il mondiali sono già tutti tornati a casa, chi per un motivo chi per un altro. Ieri Romeu Lukaku è riuscito a divorarsi almeno tre gol, ne sarebbe bastato uno per qualificare il suo Belgio. Il giocatore ha preso molto male l’eliminazione e ha comunicato che entro tre giorni sarà in ritiro non usufruendo di un periodo di recupero. C’è da sottolineare che la condizione del giocatore è ancora molto precaria e dopo i lunghi infortuni già patiti da inizio anno, ora Inzaghi dovrà recuperarlo anche mentalmente.

Situazione diversa per quanto riguarda Onana che di fatto è stato allontanato dal ritiro del Camerun. Ufficialmente per scelta tecnica, ma non è un segreto che il motivo dovrebbe esser stato un diverbio con il CT Song. Anche lui sarà a disposizione di Inzaghi tra pochi giorni.

Niente da fare invece per Correa. Convocato con l’Argentina si è procurato un infortunio al tendine nell’ultima amichevole. Rispedito a casa non solo non è riuscito a guarire ma si è acuita anche l’infiammazione al tendine. Ennesimo infortunio per l’ex Lazio, per il quale non è previsto un rientro in squadra e potrebbe saltare tutto il ritiro maltese. Saranno valutate anche le condizioni di Matteo Darmian che si era infortunato prima della sosta.