De Vrij Inter, cambia tutto: novità sul futuro dell’olandese (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 01/12/2022

De Vrij Inter, in casa nerazzurra continua a tenere banco il futuro dell’olandese. Il centrale è in scadenza di contratto fino al termine di questa stagione. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha dato importanti aggiornamenti sulla situazione.

Il suo futuro negli ultimi mesi sembrava sempre più lontano dall’Inter ma adesso le cose sarebbero cambiate. Entro le prossime settimane è previsto un incontro con il suo entourage per definire il tutto.

De Vrij Inter, rinnovo alle stesse cifre: Pastorello decisivo

Stando a quanto riportato dalla rosea, il difensore dovrebbe firmare un prolungamento alle stesse cifre attuali, ovvero circa 4 milioni di euro a stagione. Decisivo soprattutto il suo nuovo agente Federico Pastorello da sempre in ottimi rapporti con la società nerazzurra.

I contatti tra le parti vanno avanti da un po’ di tempo e non resta che aspettare l’intesa finale. I nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto un biennale ma non sarebbe da escludere l’inserimento di un opzione per un’altra stagione.