Inter-Porto, Inzaghi sceglie la sua coppia d’attacco: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/02/2023

Inter-Porto, ci sono le formazioni ufficiali. Una partita che si prepara da sola. Una partita che non ammette cali di tensione. Una partita che ha solo un risultato: la vittoria. La sfida contro la squadra portoghese rappresenta un crocevia importante per la squadra nerazzurra che dovrà fare del proprio meglio, in casa, contro una formazione parecchio ostica e che ama questo genere di partite come ha dimostrato ampiamente in passato.

I due allenatori hanno fatto le loro scelte definitive e hanno deciso gli uomini che scenderanno in campo. Di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

All. Simone Inzaghi.

PORTO (4-3-1-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Sanusi; Otavio, Uribe, Grujic; Pepe; Taremi, Galeno.

All. Sergio Conceicao.