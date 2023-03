Inter, oggi approvato il bilancio semestrale: spicca un dato molto importante

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/02/2023

Inter, oggi è stato approvato il bilancio semestrale. Nella giornata odierna, la società di viale della Liberazione, ha approvato il bilancio di Inter Media and Communication, società su cui confluiscono tutti i ricavi inerenti ai media e agli sponsor della società nerazzurra, in questo caso, per le risultanze fino al 31 dicembre 2022.

Nell’analisi delle varie voci, ce ne è una che spicca in particolar modo e che fa in modo che il club possa avere, anche se minime, delle nuove entrate, dipendenti, anche in questo caso, da parte del prestito da 300 milioni di euro che Suning ha ricevuto dalla società americana Oaktree. Ecco di cosa si tratta.

Inter, oggi approvazione del bilancio semestrale: un dato molto importante spicca dall’analisi

Dunque, come detto, oggi dalla semestrale sono risultati dei nuovi incassi per il club nerazzurro. Infatti, come si nota sul sito della società, la proprietà ha immesso nuove entrate per un valore di 10 milioni di euro che, come detto, fanno riferimento all’oramai celebre prestito ottenuto da Oaktree.

Dunque, questi 10 milioni, sono una terza e piccola parte rispetto al totale del finanziamento ricevuto. La prima, lo si ricorda, è stata immessa il 20 maggio del 2021 per un valore di 50 milioni di euro, mentre la seconda è stata erogata in data 28 giugno 2021 per un valore di 25 milioni di euro. Dunque, sommando tutte e tre queste rate immesse nella società, dei 300 milioni, sono entrati fino ad ora 85 milioni di euro. Si capirà di più, in merito allo stato di salute dell’Inter, con l’approvazione del bilancio al 30 giugno, quando il quadro della situazione sarà ancora più chiaro.