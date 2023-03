Mercato Inter, da Lukaku a Inzaghi fino alle strategie: Romano dice tutto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/02/2023

Mercato Inter, si inizia a programmare in casa nerazzurra. La sconfitta contro il Bologna, nonostante la precedente vittoria di Champions contro il Porto, ha riportato la squadra e l’ambiente nerazzurro nello sconforto. Troppi i punti di svantaggio rispetto al Napoli e troppi i passi falsi contro le piccole che hanno messo in crisi anche la zona Champions League.

Per questo, la dirigenza, sta iniziando a fare dei ragionamenti a tutto tondo su alcuni singoli, come Romelu Lukaku, ma anche sull’allenatore, Simone Inzaghi. Proprio ieri, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato dei due, lasciando una porta aperta all’addio a fine stagione. Intanto, l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha messo in chiaro la situazione.

Inter, Inzaghi e Lukaku in bilico? La società nerazzurra riflette e cerca una nuova via sul mercato

Dunque, come detto, sono tante le riflessioni in casa nerazzurra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, intervenuto su SOS Fanta, la situazione è tutta in divenire. Infatti, per il giornalista, per quanto riguarda Lukaku, il futuro dipenderà da vari fattori, in primis su chi sarà il prossimo allenatore, anche se la volontà dell’attaccante è quella di non tornare al Chelsea.

A proposito di Inzaghi, Romano afferma come la società, a stagione in corso, sostenga l’allenatore. Ma è altrettanto vero che la situazione in vista dell’estate potrebbe cambiare e che un ribaltone potrebbe esserci. Inoltre, per quanto riguarda le prossime strategie, il giornalista afferma come oramai in Italia si debba rischiare qualcosa in più, come fatto dal Milan e dal Napoli. L’Inter, questo, non lo ha fatto, e quando è successo, come con Asllani, l’impiego non è stato ottimale.