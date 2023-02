Inter, Inzaghi faccia a faccia con la squadra. Bonus finiti, si deve svoltare

di Diego De Cicco, pubblicato il: 28/02/2023

Inter, si torna a lavoro per i ragazzi di Inzaghi che mette tutti in riga.

I nerazzurri sono tornati oggi a lavoro dopo il giorno di riposo post Bologna. Day off quanto mai pesante quello che ha accompagnato la sconfitta contro i felsinei.

Ieri l’Amminstratore delegato Giuseppe Marotta aveva rilasciato un’intervista a Sky Sport nella quale richiamava di fatto tutti all’ordine. Seppur ha confermato la totale fiducia nello staff tecnico, ha richiamato l’allenatore a risolvere il problema del rendimento discontinuo, specialmente fuori casa. Ai giocatori ha chiarito che non sono concessi alibi e che gli obiettivi della stagione sono ancora raggiungibili, scudetto a parte ovviamente. Ha ricordato anche come negli ultimi 4 anni nessuna squadra sia stata al vertice come i nerazzurri che hanno portato a casa anche il maggior numero di titoli. In pratica non si vuole buttare tutto all’aria, sottolineando quanto di buono è stato fatto, ma spronando tutti a fare meglio. Inter, è il momento della verità. Inzaghi richiama i suoi, non si possono fare più errori. Ci si gioca la Champions e non solo.

Da canto suo, sempre come riporta la tv satellitare Sky, anche Simone Inzaghi oggi ha parlato alla squadra. Prima il tecnico è stato a confronto con tutto il management. Ad Appiano vi erano infatti anche Piero Ausilio e Dario Baccin oltre allo stesso Marotta. Lo scambio di vedute è stato tranquillo ma schietto. Il tecnico ha poi parlato alla squadra, analizzando quanto sia accaduto contro i rossoblu di Thiago Motta. In particolare l’allenatore si sarebbe soffermato sulla mentalità di approccio alle partite e di come evitare ulteriori cadute con squadre non di prima fascia.

In effetti a far clamore è proprio la differenza con la quale la squadra nerazzurra affronta le cosiddette “provinciali”. Contro Monza, Empoli, Sampdoria e Bologna i nerazzurri ha raccolto la miseria di 2 punti su 12, segnando 2 gol e subendone 4.

Troppo poco per una squadra che dopo aver visto sfumare il sogno scudetto praticamente al via del campionato, a causa di questi risultati è stata risucchiata nella lotta al quarto posto. Con il Napoli ormai sicuro della qualificazione Champions restano solo 3 posti per addirittura 6 squadre. Dopo che i nerazzurri sono stati raggiunti al secondo posto dal Milan potrebbero venir affiancati dalla Roma e addirittura superati dalla Juventus in caso di ribaltamento della sentenza che ha sancito la penalità di -15 ai bianconeri.

Insomma la Champions è tutt’altro che scontata e come ha ripetuto anche Lautaro Martinez dopo il KO al Dall’Ara, se si continua così non si va da nessuna parte. Ora tutti lo sanno ed è il caso di svoltare quanto prima.