Inter, Oaktree si prende la società? Biasin dice la sua sulla questione proprietà

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/03/2024

Inter, Biasin dice la sua sulla questione Zhang-Oaktree. In casa nerazzurra sono giorni che dai media arrivano notizie in merito al prestito fatto dal fondo Oaktree al presidente nerazzurro, Steven Zhang. Secondo molto, infatti, sarebbe imminente un cambio di proprietà con la società nerazzurra in procinto di passare al fondo. Oaktree non avrebbe accettato le condizioni per il rifinanziamento del prestito e dunque potrebbe davvero esserci il passaggio di mano.

Sulla questione è intervenuto il giornalista vicino alle cose di casa interista, Fabrizio Biasin, che ha detto la sua su quello che potrà accadere nel prossimo futuro.

Ecco le parole di Biasin: “E’ una fase definiamola interlocutoria, che però deve essere accelerata, perché il 20 maggio bisogna arrivare a una soluzione. La mia impressione è che Zhang farà tutto il possibile per tenersi l’Inter, e quindi magari un modo per andare avanti lo troverà. E’ evidente che andare avanti con mercati a costo zero, situazioni debitorie importanti, questo e quell’altro è qualcosa di complicato, ma è anche vero che questo tipo di gestione, con una dirigenza che ha potuto lavorare in totale autonomia senza nessun tipo di pressione, porta dei risultati. Perché è vero che negli ultimi tre anni l’Inter ha avuto dei risultati. Dunque, io so quello che c’è adesso, ma non so quello che arriva”.