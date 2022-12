Inter, non solo Skriniar. A un passo il rinnovo di un big

di Diego De Cicco, pubblicato il: 23/12/2022

Inter, è tempo di rinnovi in casa nerazzurra. Tutte le attenzioni al momento sono rivolte alla decisione di Skriniar sul continuare o meno la sua avventura all’Inter, ma la società intanto sta lavorando su più fronti.

Come riporta La Gazzetta dello Sport la dirigenza nerazzurra sta cercando di chiudere il prolungamento del contratto di Alessandro Bastoni. Il difensore ex Atalanta, che in ogni sessione di mercato è tra i più richiesti, ha il contratto in scadenza nel 2024.

Il giocatore dopo il suo arrivo all’Inter è diventato una colonna della difesa nerazzurra. Questa stagione ancora non ha sfornato prestazioni con la stessa continuità degli anni precedenti, ma Inzaghi crede fermamente nel giocatore, così come tutta la dirigenza. In estate gli assalti delle squadre straniere, su tutte il Tottenham di Conte sono stati sventati da Marotta e Ausilio. I due dirigenti ora vogliono mettere nero su bianco il rinnovo per non ritrovarsi tra dodici mesi nella stessa situazione di oggi con Skriniar.

Il giocatore ha più volte detto di voler diventare un punto di riferimentonella storia dell’Inter, squadra della quale vorrebbe diventare capitano. Inoltre il giocatore è uno dei più amati della tifoseria. Non dovrebbero esserci particolari problemi a meno che non arrivino serene da top team europei con proposto esorbitanti.