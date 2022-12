Handanovic, tre opzioni per il futuro: rispunta un vecchio nome per la porta

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 23/12/2022

Handanovic, sempre più incerto il futuro dello sloveno che a fine stagione potrebbe salutare l’Inter dopo più di dieci anni. Il suo contratto è in scadenza a giugno e per il futuro ci sarebbero tre opzioni.

A riportarlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola spiegando che i nerazzurri si starebbero guardando intorno a caccia del sostituto ma non sarebbe da escludere la sua permanenza. Il prossimo luglio compirà 39 anni e le opzioni per il futuro sarebbero tre: restare in nerazzurro da riserva a cifre più basse rispetto alle attuali; cambiare squadra per giocare con continuità oppure appendere i guantoni al chiodo.

Handanovic, rispunta Cragno per la porta: occhio a Neto

I nerazzurri starebbero comunque monitorando con attenzione il mercato dei portieri a parametri zero per la prossima stagione ma attenzione all’ipotesi Cragno. L’ex Cagliari sta vivendo una stagione da panchinaro al Monza e potrebbe andare via a fine stagione. Anche all’Inter farebbe panchina, sottolinea il quotidiano, ma ad un livello più alto. A 28 anni sembrerebbe intenzionato a fare il salto di qualità in una big e i nerazzurri lo accoglierebbero volentieri anche a causa del suo ingaggio contenuto.

Gli uomini di mercato Interisti avrebbero sondato anche altri profili tra cui quello di Neto. Il brasiliano conosce bene il nostro campionato e anche lui non sta riuscendo a imporsi al Bornemouth. Svolge da anni il ruolo di secondo e il suo contratto è in scadenza a giugno. Ha 33 anni e potrebbe essere un’ottima occasione di mercato.