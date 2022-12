Inter-Napoli a rischio per un big. Brutto colpo in allenamento

di Diego De Cicco, pubblicato il: 27/12/2022

Inter-Napoli sarà il big match della ripartenza del campionato. I nerazzurri il 4 gennaio ospiteranno il lanciassimo Napoli capolista indiscusso. Finora i partenopei guidati dall’ex Luciano Spalletti sono stati una macchina perfetta, sia in campionato che in Champions. Al momento l’Inter è attardata di addirittura 11 punti e se non dovessero arrivare i 3 punti si possono salutare reali progetti di rimonta. In sostanza per la squadra di Inzaghi si tratta di una finale da vincere.

Inter-Napoli, allarme De Vrij. Brutto colpo alla caviglia per l’olandese in forse per il big match del 4 gennaio.

Durante l’allenamento odierno c’è stato un stop importante. Come riporta il sito gazzetta.it, Stefan De Vrij ha dovuto interrompere la sessione dopo aver subito un colpo alla caviglia. Sembra scontato il suo forfait nella partita di giovedì prossimo contro il Sassuolo, in quella che sarà l’ultima amichevole prima della ripartenza della Serie A. L’olandese dovrebbe aver riportato solo un colpo ma saranno le sue sensazioni a far capire quando potrà riprendere a lavorare e se col Napoli Mr. Inzaghi potrà contare o meno sul centrale difensivo. Lo staff medico monitorerà giorno per giorno la situazione.