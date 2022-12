Inter-Napoli, Inzaghi con il rebus attacco: dubbio Brozovic (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 27/12/2022

Inter-Napoli, nerazzurri al lavoro per preparare la delicata sfida contro i partenopei che potrebbe risultare decisiva per la rimonta scudetto. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione che scenderà in campo partendo da Lukaku.

Il belga sembra ormai essersi lasciato alle spalle i problemi muscolari che hanno finora condizionato la sua stagione. Nell’amichevole contro la Reggina ha dato risposte molto confortanti sulle sue condizioni; se dovesse anche riconfermarsi nell’ultima amichevole contro il Sassuolo, è difficile che non parta da titolare contro il Napoli.

Inter-Napoli, Lautaro verso l’esclusione: Calhanoglu ancora in mediana?

Al fianco di Lukaku non dovrebbe esserci molto probabilmente Lautaro Martinez. L’argentino tornerà in Italia soltanto giovedì per poi riprendere gli allenamenti il giorno successivo. Difficile che ritrovi la condizione ottimale per il 4 gennaio. Il partner d’attacco del belga dovrebbe essere dunque Dzeko con Correa pronto ad entrare a partita in corso.

In forte dubbio anche Brozovic che dovrebbe riprendere gli allenamenti il prossimo giovedì. Il croato è pronto a riprendersi il suo posto in mediana dopo l’infortunio che lo ha costretto ai box prima del mondiale, ma potrebbe partire dalla panchina contro il Napoli. Al suo posto potrebbe essere riproposto nuovamente Calhanoglu.