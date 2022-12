Mercato Inter, occhi puntati su una promessa scandinava

di Diego De Cicco, pubblicato il: 27/12/2022

Mercato Inter, antenne in su per Marotta e Ausilio. La squadra mercato interista è a lavoro per puntellare la squadra, ma anche per cercare di gettare le basi per il futuro.

L’Inter ha bisogno di un mercato dai costi contenuti, come sempre nelle ultime sessioni, ma ciò non vuol dire che non si debba guardare al talento. L’obiettivo della dirigenza è quella di mantenere alto il livello della rosa, dando ovviamente priorità alla cassa e possibilmente puntando sui giovani.

Mercato Inter, occhi sul giovanissimo Antonio Musa. Il norvegese in forza al Bruges è considerato il Neymar scandinavo.

Per SportMediaset uno degli obiettivi di mercato nerazzurro è un giovanissimo classe 2005 .

Si tratta di Antonio Nusa, giocatore di nazionalità norvegese originario della Nigeria

Si tratta di un’ala sinistra che non disdegna la corsia destra, ma che gioca anche come punta centrale. Da Agosto 2021 è in forza al Bruges in Belgio, squadra con la quale ha anche esordito in Champions League. Esordio che lo ha visto andare in rete contro il Porto dopo pochissimi minuti dall’ingresso in campo, in tempo per prendersi il record come primo giocatore nato nel 2005 andato a segno nella più prestigiosa coppa continentale.

Marco Barzaghi, giornalista molto informato su tutto quello che riguarda il pianeta Inter, non ha dubbi e ritiene che il giovane possa davvero rientrare nei radar nerazzurri. Sul talento, che molti definiscono il Neymar scandinavo, per il suo stile nel controllo del pallone, ci sarebbero già altri team europei. Al momento la sua valutazione è di 5 milioni di euro. Valutazione che è destinata a lievitare già dal prossimo mercato.