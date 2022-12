Mercato Inter, Percassi chiaro su Scalvini: Marotta prepara l’assalto (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 27/12/2022

Mercato Inter, arrivano buone notizie per i nerazzurri sul futuro di Scalvini. Il giovane difensore dell’Atalanta è il principale obiettivo per la prossima estate e l’Inter potrà contare su due grandi jolly per tentare l’assalto.

Sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche Bayern, Liverpool e soprattutto Manchester City. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, Percassi ha ufficialmente blindato il proprio gioiello dichiarando che non sarebbe in vendita nella finestra di mercato invernale. Ottima notizia per i nerazzurri che adesso avrebbero tutto il tempo per convincere i bergamaschi.

Mercato Inter, l’Atalanta blocca Scalvini: doppio jolly per i nerazzurri

I nerazzurri sarebbero già al lavoro per acquistarlo, i contatti con i bergamaschi sarebbero stati avviati da tempo e adesso non resta che trovare la formula giusta. L’affare potrebbe essere facilitato dagli ottimi rapporti tra i due club e dall’inserimento di una contropartita tecnica per abbassare l’esborso economico.

L’Atalanta lo valuterebbe sui 40 milioni di euro, cifra che potrebbe essere abbassata di almeno 15 milioni di euro dal cartellino di Fabbian, giovane nerazzurro attualmente in prestito alla Reggina e profilo molto gradito ai bergamaschi. Scalvini, inoltre, avrebbe già dato il suo ok alla destinazione. Ci sono dunque tutti i presupposti per la buona riuscita della trattativa.