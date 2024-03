Inter, momento difficile per Lautaro. Ma il feeling con San Siro è intanto e il rinnovo si avvicina

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/03/2024

Inter, momento complicato per Lautaro. In casa nerazzurra c’è un po’ l’amaro in bocca per il pareggio ottenuto contro il Napoli. I nerazzurri, infatti, dopo l’eliminazione dalla Champions League, avrebbero voluto riscattare la delusione, senza riuscirci. Ovviamente, nessun dramma. La squadra ha avuto un calo fisico e psicologico che è nella natura delle cose dopo 120 minuti giocati in maniera molto intensa.

Per questo si guarda con fiducia al futuro, soprattutto per i quattordici punti di distacco dal Milan secondo in classifica. Intanto, per il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, come riporta il Corriere dello Sport, è il momento più complicato da quando è in nerazzurro. Dopo il rigore sbagliato al Wanda Metropolitano, il giocatore avrebbe voluto rispondere subito presente con il gol, ma non ci è riuscito. Ma il rapporto con la sua tifoseria è rimasto intanto, vista la standing ovation che gli è stata riservata al momento dell’uscita dal campo.

Non solo, ma il Toro è riuscito a non essere egoista e intestardirsi per trovare la via del gol. Ha sempre giocato per la squadra, cercando la giocata più funzionale per il compagno meglio posizionato. E poi c’è il capitolo rinnovo di contratto. Il giocatore vorrebbe arrivare a quota 10 milioni di ingaggio e la società è disposta ad accontentarlo, visti anche gli ottimi rapporti con l’agente.