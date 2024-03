Inter, Mkhitaryan “siamo 25 capitani”, ci vogliono le palle

di Redazione, pubblicato il: 21/03/2024

(Inter) Henrik Mkhitharyan è stato ospite di Andrea Ranocchia nel podcast in onda su Inter TV.

Dopo aver ricordato le tappe della sua carriera l’armeno si è soffermato sul gruppo nerazzurro di oggi.

“Barella non ha la fascia di capitano ma fa cose che ti lasciano a bocca aperta. Siamo venticinque capitani. Sono stato anche capitano a Roma per una partita. Mi sento responsabile delle cose che faccio e di quelle che non riesco a fare, perché se hai le pa**e le fai, altrimenti fai un passo indietro. Qui il gruppo è incredibile e siamo molto bravi, conta il fatto che ci troviamo molto bene l’uno con l’altro. In campo ci capiamo con uno sguardo, sappiamo subito cosa vuole il compagno e dove andrà il pallone. Questa è la nostra forza”.