Inter, maglie autografate all’asta su Ebay. Lo scopo è da applausi 

di Diego De Cicco, pubblicato il: 06/03/2023

Inter e solidarietà, un connubio che va avanti da sempre. Anche in questo caso la società nerazzurra non si è tirata indietro ed è passata dalle parole ai fatti.

Insieme allo sponsor di manica Ebay , la società di Zhang ha messo all’asta le maglie utilizzate dai propri giocatori in Inter-Porto . La partita è finita 1 a 0 per i nerazzurri che andranno a Oporto con una rete di vantaggio, ma fuori dal campo si potrà ottenere molto di più che un gol.

L’Inter ha deciso di partecipare alla raccolta promossa dall’UNICEF per raccogliere fondi per sostenere le vittime del catastrofico terremoto che lo scorso 5 febbraio ha colpito Turchia e Siria. Sono state oltre 50 mila le vittime del sisma che ha generato milioni di sfollati.

Le magliette dei nerazzurri, tutte autografate, saranno messe in vendita da oggi 6 marzo fino all’11 marzo sulla piattaforma Ebay., Qui il link per partecipare all’asta. Tutto il ricavato finirà direttamente all’UNICEF che lo gestirà per forniture mediche, l’allestimento di ripari riscaldati, generi di primo soccorso, assistenza igienico sanitaria e per la protezione dei bambini.

