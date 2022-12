Inter, Lukaku fa felice Inzaghi: cosa filtra da Appiano Gentile

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 11/12/2022

Inter, Lukaku è tornato. Il centravanti belga dopo aver lasciato l’Inter per andare al Chelsea, è tornato a Milano. Quest’estate infatti, dopo una stagione complicata a Londra ha fatto di tutto per riabbracciare i colori nerazzurri e tornare ad essere decisivo, come aveva dimostrato nel biennio di Conte culminato con lo Scudetto.

Big Rom però da quando è tornato a Milano ha sempre avuto troppi problemi fisici che lo hanno frenato. Appena 4 presenze in stagione e due gol per quello che è stato uno dei migliori giocatori nerazzurri e il principale artefice dello Scudetto del 2021. Una stagione fin qui martoriata dagli infortuni che anche al Mondiale non gli hanno permesso di essere al massimo della forma. Ora però è tornato a Milano e proprio in merito a ciò spuntano novità interessanti.

Inter, Lukaku torna ad allenarsi: Inzaghi può sorridere

Dopo la delusione di Qatar2022 con l’eliminazione del Belgio e soprattutto le troppe occasioni divorate dal belga nell’ultimo match giocato, Lukaku torna a Milano. Il centravanti è tornato all’ombra della madonnina già da qualche giorno ma oggi sono arrivate novità importanti da Appiano Gentile. Come riportato da Tuttosport infatti, buone notizie per Inzaghi.

Lukaku infatti, dopo un iniziale lavoro in palestra, ha svolto una parte della seduta con i compagni staccandosi successivamente per completare l’allenamento in disparte così da non caricare troppo. Stesso trattamento per Correa, lui che non ha disputato il Mondiale a causa di un’infiammazione al tendine d’Achille. Insomma, buone notizie per Inzaghi che intanto prepara la ripresa del campionato tra meno di un mese, decisivo sarà anche il ritorno di Lautaro, di cui ha parlato Zanetti (qui le sue parole).