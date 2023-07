Inter, l’UEFA ufficializza la posizione dell’Inter sul Fair Play Finanziario

di Diego De Cicco, pubblicato il: 14/07/2023

Inter, è ufficiale la posizione dei nerazzurri da parte dell’UEFA.

Secondo la confederazione calcistica europea la società di Zhang ha rispettato, tutti gli obblighi imposti dal settlement agreement siglato nel 2022. Sul sito ufficiale dell’UEFA è riportato che “Durante la stagione 2022/23 la Prima Camera del CFCB, presieduta da Sunil Gulati, ha concluso la valutazione del requisito di pareggio per gli esercizi finanziari 2019,2020, 2021, e 2022.”

Inter, l’UEFA ufficializza che i nerazzurri hanno rispettato il FFP.

Il comunicato continua. “Questa è l’ultima volta che il CFCB ah valutato i club sulla base del “vecchio” Regolamento Club Licensing e Financial Fair Play (FFP), Edizione 2018. L’Inter è tra i club trovati in conformità agli obiettivi stabiliti per l’anno finanziario 2022. La CFCB continuerà a monitorare il loro rispetto dell’accordi di regolamento anche nella prossima stagione.”