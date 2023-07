Mercato Inter, c’è l’accordo con il club di Bundes, pronta un’altra uscita

di Redazione, pubblicato il: 14/07/2023

(Mercato Inter) Non ci sono solo Onana e Lukaku a tener banco nelle ore del mercato dell’Inter. Gianluca Di Marzio parla di un’altra novità last minute. Robin Gosens ha trovato l’accordo per tornare in Germania, il Wolfsburg è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. 5 anni di contratto e quella maglia da titolare che l’esplosione di Dimarco gli ha negato all’Inter.

Manca solo un particolare non irrilevante. Non c’è ancora l’accordo tra il club tedesco e quello nerazzurro che chiede 18 milioni di euro per privarsi del tedesco. Il Wolfsburg non è arrivato ad offrire questa somma, la trattativa è aperta.