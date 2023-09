Inter, Lautaro non si ferma più. Ecco i record nel mirino del Toro

di Diego De Cicco, pubblicato il: 21/09/2023

Inter, Lautaro Martinez non ha alcuna intenzione di fermarsi. Anche ieri, in una serata molto complicata per lui come per tutta l’Inter, è riuscito a segnare il gol del pari. Gol che vale tantissimo e che permette ai nerazzurri di non restare a quota zero punti in Champions League.

Irei sera ha letteralmente fatto esplodere il popolo nerazzurro portando a quota 108 le reti segnate con la maglia dell’Inter. Per quanto riguarda questa stagione è la sesta rete in 5 partite giocate, numeri non da poco. Il goleador argentino ieri sera contro un’ottima Real Sociedad è apparso in forma smagliante. Tante palle non gestite e praticamente nessuno spunto degno di nota. Ma al netto di ciò, ha avuto il merito di rimanere in partita senza abbattersi. Così si è fatto trovare pronto sul secondo palo sul tiro sbagliato da Frattesi che è diventato un assist perfetto per la rete del Toro. Inter, Lautaro partenza boom: 6 gol in 5 partite. Ieri ha segnato il gol numero 200 dei nerazzurri in Champions League