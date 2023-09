Inter, Frattesi spiega il gol con due sole parole che la dicono lunga

di Redazione, pubblicato il: 21/09/2023

(Inter) Dopo il match con la Real Sociedad Davide Frattesi è stato intervistato dalle TV presenti. Il centrocampista nerazzurro ha detto che la squadra è stata brava e fortunata a restare attaccata alla partita sin da ultimo. Le scorie del derby si sono fatte sentire e giocare ogni 72 ore non è facile per nessuno. Tantomeno in un ambiente caldo come quello di San Sebastian.

Il gol che ha portato al pareggio di Lautaro nasce da un suo “assist” o meglio un tiro sbilenco diventato un regalo prezioso per il Toro argentino. Frattesi ha riassunto il gol con due parole emblematiche: “l’assist a Lautaro? Che culo”.