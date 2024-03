Inter: la società vuole il rinnovo di Inzaghi, il tecnico nerazzurro rimanda. I motivi della scelta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/03/2024

Inter, Inzaghi rimanda il suo rinnovo con la società nerazzurra. La squadra di Inzaghi, dopodomani, sarà impegnata nel complicatissimo confronto di campionato contro il Bologna allo stadio Dall’Ara. La squadra di Thiago Motta, infatti, sta inseguendo un sogno e con la forza delle idee e dell’organizzazione di gioco, è riuscita a raggiungere il quarto posto e, quindi, una incredibile zona Champions League.

Oltre a ciò, nelle ultime stagioni, la squadra emiliana ha rappresentato una vera e propria bestia nera per Lautaro e compagni. Infatti, anche in questa stagione, ad esempio, gli uomini di Motta sono riusciti a rimontare e raggiungere il pareggio in campionato e, successivamente, sempre in rimonta, ad eliminare i nerazzurri dalla Coppa Italia. Per questo servirà la migliore Inter possibile e la massima cura ad ogni situazione di gioco e ad ogni dettaglio.

Intanto, in queste ore, si è tanto parlato del futuro di Simone Inzaghi. Tante big d’Europa cercano un tecnico all’altezza e, ovviamente, visti i risultati, hanno messo gli occhi sul tecnico nerazzurro. Il contratto di Inzaghi con l’Inter scade nel 2025 e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri vorrebbero prolungare il rapporto con il proprio allenatore. Inzaghi si trova benissimo a Milano e ha fatto intendere più volte di voler continuare all’Inter, ma di fatto ha rimandato ogni discorso. Il motivo? Semplice, prima di tutto, il tecnico, ha deciso di concentrarsi sul finale di campionato, per vincere lo scudetto e provare a replicare il cammino della scorsa stagione in Champions League.