Inter, questa squadra è il contrario di quella del Triplete: a dimostrarlo il mantra di Lautaro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/03/2024

Inter, questa squadra è l’opposto di quella del Triplete. In casa nerazzurra, dopo l’ennesima vittoria del 2024 ottenuta in casa contro un ottimo Genoa, la testa ritorna settata al prossimo impegno. Infatti, i nerazzurri, saranno impegnati allo stadio Dall’Ara contro il Bologna di Thiago Motta. La squadra emiliana rappresenta una sorta di bestia nera per i nerazzurri, che anche quest’anno l’hanno sofferta particolarmente.

Infatti, nella sfida d’andata, i rossoblù, sono riusciti in un’incredibile rimonta che gli ha permesso di agguantare il pareggio. Mentre, per quanto riguarda la Coppa Italia, gli uomini di Motta sono riusciti ad eliminare l’Inter che aveva vinto le ultime due edizioni della competizione. Per questo, servirà la massima attenzione e la massima cura di ogni dettaglio. Intanto, l’Inter, può sicuramente guardare con fiducia al prosieguo del campionato.

Il distacco enorme da Juventus e Milan fa dormire sicuramente sonni tranquilli. E sembrano lontani i tempi delle provocazioni lato bianconero. Anche se a Torino hanno cercato di mettere sotto pressione i nerazzurri, secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri hanno dimostrato di saper tenere botta e di utilizzare una tattica opposta rispetto all’Inter del Triplete. La squadra di Mourinho, infatti, trovava linfa dal senso di accerchiamento, questa, invece, riesce a mantenere la serenità e non si scompone alle parole degli avversari.

La dimostrazione è il mantra del capitano Lautaro, che dopo la vittoria contro la Fiorentina, aveva manifestato serenità nelle parole dicendo che la squadra doveva solo pensare a sè stessa e al proprio cammino. E, di fatto, così è stato ed è stata una mossa azzeccata.