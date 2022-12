Inter, la situazione di Brozovic non lascia sereni. Chiaro il CT croato

di Diego De Cicco, pubblicato il: 14/12/2022

Inter, c’è un po’ di preoccupazione attorno alle condizioni fisiche di Marcelo Brozovic.

Il regista nerazzurro ieri è stato eliminato con la sua Croazia nella semifinale mondiale contro l’Argentina. Troppo Messi per tutti, anche per lui che dopo i primi 30 minuti di buon livello non è riuscito a reggere l’urto della truppa di Scaloni. La Croazia non riesce dunque nell’impresa di conquistare la seconda finalissima mondiale consecutiva e dovrà accontentarsi della finalina per il terzo posto contro la perdente tra Francia e Marocco.

Finalina nella quale probabilmente non ci sarà Marcelo Brozovic. Il giocatore è stato sostituito a inizio secondo tempo. Si pensava ad una scelta tattica dovendo in quel momento la Croazia giocarsi il tutto per tutto per recuperare, ma in realtà non è così. Come rilasciato in conferenza stampa dal CT Dalic la sostituzione è stata dovuta d un problema fisico del giocatore. Inter, Marcelo Brozovic in dubbio per la finalina. Risentimento alla coscia che preoccupa anche i nerazzurri.

Il tecnico ha sottolineato come non sa se il giocatore nerazzurro possa prendere parte alla partita per il terzo posto in quanto è dolorante al muscolo della coscia. Non è l’unico problema per i giocatori croati. Anchee Gvardiol è uscito acciaccato e sta facendo delle infiltrazioni. Nonostante le possibili defezioni il CT non abbassa le ambizioni dichiarando che faranno di tutto per prendere il bronzo in questa competizione.