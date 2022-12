Esposito Inter, possibile il ritorno in Serie A: due squadre su di lui (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 14/12/2022

Esposito Inter, l’avventura del giovane talento nerazzurro all’Anderlecht potrebbe già essere giunta ai titoli di coda. L’attaccante ha deluso le aspettative in questa prima parte di stagione e non rientrerebbe più nei piani del club belga.

In questa prima parte di stagione ha collezionato un totale di 21 presenze tra campionato e Conference League, la maggior parte da subentrato, riuscendo a realizzare soltanto due reti.

Esposito Inter, Lecce ed Empoli sulle sue tracce: parti al lavoro

Inter e Anderlecht sarebbero già al lavoro per trovare una soluzione sul futuro dell’attaccante. Il club belga sembrerebbe ormai deciso a interrompere in anticipo il prestito. Esposito nel frattempo sarebbe già tornato in Italia e sarebbe alla ricerca di un nuovo club che gli garantisca di giocare con continuità.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il futuro del talento nerazzurro potrebbe essere in Serie A. Sulle sue tracce ci sarebbe da tempo l’Empoli, in ottimi rapporti con l’Inter, ma si sarebbe aggiunta anche il Lecce. I salentini sarebbero a caccia di rinforzi nel reparto offensivo per sperare nell’obiettivo salvezza e avrebbero individuato nel classe 2002 il profilo ideale.