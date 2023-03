Inter, la nuova partnership favorisce i tifosi… anche in autostrada

di Diego De Cicco, pubblicato il: 16/03/2023

Inter, ufficializzato un nuovo partner commerciale per la società di Zhang.

Sul sito ufficiale del club è stata annunciata la partnership con Telepass, la notissima società di mobilità integrata. Telepass diventa Official Mobility Platform Partner della società di viale della Liberazione per due anni.

È la prima volta che il famosissimo brand entra nel mondo del calcio unendo due così due marchi conosciutissimi. Entrambi fanno dell’innovazione uno dei punti fondamentali di entrare le strategia di crescita.

Inter, sarà Telepass l’Official Mobility Platform Partner dei nerazzurri. Diverse le offerte per i tifosi.

Telepass è l’azienda italiana pioniera del telepedaggio e attualmente è uno dei leader nel mercato della mobilità. Nei servizi offerti rintra il cashless per i pagamenti di carburante, ricariche auto elettriche, parcheggi, taxi e mezzi di sharing. Tra le attività che svolgerà questo nuovo connubio ci saranno dei servizi offerti ai tifosi nerazzurri per accompagnarli verso lo stadio semplificando il viaggio attraverso promozioni esclusive.

Luca Danovaro, Chief Revenue Officer dell’Inter ha detto che la società nerazzurra è molto orgogliosa di annunciare questa partnership essendo il primo partner calcistico. inoltre si è detto felice di offrire nuove opportunità ai tifosi nerazzurri.

Parole sposate da Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales and Marketing Officer di Telepass. “Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova partnership che ci vede a fianco di FC Internazionale Milano, una realtà con la quale condividiamo lo spirito di innovazione e la volontà di metterci in gioco. Con questo annuncio, Telepass rafforza il suo legame con la città di Milano: il nostro obiettivo è facilitare gli spostamenti delle persone, in questo caso dei tifosi, attraverso l’ecosistema di servizi fruibili tramite app. Queste permettono di muoversi in modo fluido e intermodale dentro e fuori città.”