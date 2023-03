Infortunio Bastoni: altra tegola per Inzaghi: il comunicato nerazzurro

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 16/03/2023

Infortunio Bastoni, arrivano brutte notizie dall’infermeria sulle condizioni del difensore. Come comunicato dal sito ufficiale nerazzurro il classe ‘99, costretto a lasciare il campo nella ripresa della sfida contro il Porto, ha rimediato una distrazione dei flessori della coscia.

Il giocatore non sarà a disposizione per il match contro la Juventus e molto probabilmente anche per gli impegni della Nazionale di giovedì 24 marzo contro l’Inghilterra e domenica 26 marzo contro Malta.

Infortunio Bastoni, il comunicato nerazzurro

Ecco di seguito riportato il comunicato nerazzurro: “Alessandro Bastoni si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”.